«آسوس» تكشف عن شاشة جديدة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس» عن شاشتها (VA27AQSB) الجديدة، التي تعمل على حماية العين.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي مزوّدة بلوحة (IPS) قياس 27 بوصة، وتتمتع بدقة وضوح (2560 x 1440 بيكسل)، بينما تبلغ زاوية الرؤية الأفقية والرأسية 178 درجة، مع إمكانية عرض ما يصل إلى 16.8 مليون لون.

وأضافت «آسوس» أن الحد الأقصى لدرجة السطوع يبلغ (350 قنديلة/‏م2)، في حين تبلغ نسبة التباين 1000:1 مع معدل تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز، مشيرة إلى أن الشاشة تدعم تقنية (Adaptive Sync) مع دعم بطاقات «AMD» و«نفيديا».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية في شاشة «آسوس» الجديدة على منفذ (HDMI) ومنفذ (DisplayPort) ومخرج لسماعة الرأس، إضافة إلى توافر محور (USB) به منفذين، وكذلك اثنين من السماعات بقدرة اثنين وات.