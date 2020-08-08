العثور على أقل الحسابات جذباً لاهتمامك عبر «إنستغرام»

المصدر: الامارات اليوم

يمكن لمستخدمي شبكة «إنستغرام» التواصل بسهولة مع الأصدقاء والمعارف وأحياناً مع بعض أصحاب الحسابات غير المعروفين لهم. وأخيراً قدمت الشبكة ملمحاً جديداً يساعد المستخدم على إدارة حسابه بشكل أفضل للتفاعل بقوة مع هؤلاء الذين يهتم بهم أكثر من غيرهم، ومن ثم سمحت للمستخدم بالاطلاع على الحسابات التي يقل تفاعله معها، سواء بإبداء الإعجاب بالمنشورات أو التفاعل مع القصص، فإذا كنت مهتماً بالتعرف إلى الحسابات التي تمنحها أقل قدر من الاهتمام في تفاعلاتك عبر «إنستغرام»، فاتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق «إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أو «IOS».

وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي Profile في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق تبويب الحسابات التي أتابعها Following أعلى يسار من النافذة الجديدة.

وبعدها انقر داخل النافذة فوق Least Interacted With، ستظهر أمامك قائمة بالحسابات التي حازت على أقل قدر من تفاعلاتك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.