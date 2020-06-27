استقبال الصوت فقط في اجتماعات Google Meet

المصدر: الامارات اليوم

أتاحت «شركة غوغل الأميركية» لمستخدمي تطبيق البريد «جيميل» Gmail، استخدام تطبيق مكالمات واجتماعات الفيديو المعروف باسم Meet، دون تسجيل الدخول إليه، وما على المستخدم سوى التمرير ضمن شريط القوائم الجانبي في «بريد غوغل»، ليصل إلى تطبيق Meet، ويستخدمه على الفور. وقد أتاحت لمستخدمي Meet الكثير من الميزات، التي تساعدهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم، منها ضعف الاتصالات، وذلك بالسماح للمستخدم باستقبال الصوت فقط في حالة اجتماعات الفيديو، حتى يحافظ على أكبر قدر من التواصل مع المجتمعين به. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق Meet، عبر إصدار Gmail على الـ«ويب»، فإنه يمكنك تفعيل هذه الميزة، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق Gmail، ثم مرر داخل لوح القوائم الجانبي حتى تصل للقسم الخاص بتطبيق Meet.

انقر تحت هذا القسم فوق خيار: «بدء اجتماع»، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية الموجودة في نهاية الجانب الأيسر من شاشة عرض الفيديو، لاستعراض المزيد من الخيارات.

مرر داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق خيار: «الإعدادات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

انقر بعد ذلك فوق قائمة الفيديو أعلى النافذة الجديدة، ثم مرر داخل النافذة حتى تصل إلى خيار: «دقة الاستلام»، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة للخيار السابق، ثم فوق خيار: «الصوت فقط» Voice Only.

وأخيراً، انقر فوق زر: «تم» Done في نهاية الشاشة.