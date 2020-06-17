هواوي تكشف عن "ميت باد برو" الداعم لتقنيات الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، اليوم، عن جهاز لوحي جديد يحمل اسم "ميت باد برو" داعم لتقنيات الجيل الخامس في الإمارات.

وأعلنت هواوي أن "ميت باد برو" MatePad pro سيصبح متاحاً للطلب المسبق في الدولة اعتباراً من تاريخ 24 يونيو، بسعر يبدأ من 1,099 درهماً إماراتياً.

الجهاز الجديد يتمتع بتصميم بسيط وملفت، ويجمع بين الشاشة الكبيرة والحواف النحيفة ليحقق أعلى نسبة حجم شاشة تبلغ 90 في المئة في جهاز لوحي مقارنة بالهيكل العام في العالم.

ويوفر الجهاز أداءً فائقاً وعمر بطارية طويل، كونه مدعّم بمعالج الرائد Kirin 990 المصمم على شريحة بحجم 7 نانومتر. ويعمل بنظام التشغيل EMUI10 ويدعم وظائف النوافذ المتعددة Multi-window، وخاصية مشاركة الشاشات المتعددة Multi-Screen Collaboration، وخاصية تشغيل التطبيقات المتعدّدة HUAWEI APP Multiplier.

ويتوافر مع الجهاز قلم HUAWEI M-Pencil ولوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية لتصبح تجربته أشبه بالحاسوب الشخصي، إضافةً إلى ميزات WPS الجديدة لتحقيق أقصى درجة من الإنتاجية. كما أصبحت التجربة الترفيهية أكثر ثراءً بفضل مجموعة من تحديثات القطع التقنية التي تضم إمكانات الصوت والشاشة الرائعة في تصميم أنيق.

ومن الميزات التي أضافتها هواوي على الجهاز اللوحي الجديد MatePad Pro دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ليصبح أول جهاز لوحي في العالم يحمل هذه الخاصية.