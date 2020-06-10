«لينوفو» تطلق حاسوباً محمولاً يلبي متطلبات الطلاب

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية عن إطلاق الإصدار «11 بوصة» من الحاسوب المحمول الـ«لاب توب»

3 Chromebook الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات الطلاب، بسعر يبلغ 229 دولاراً (840 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يمتاز بلوحة TN قياس 11.6 بوصة بدقة وضوح (1366x768 بيكسل)، فيما تعمل كاميرا «السيلفي» الموجودة على الحافة العلوية للشاشة، بدقة 720 بيكسل، من أجل المشاركة في مؤتمرات الفيديو، مشيرة إلى أن الجهاز الجديد، يعتمد على معالج «إنتل Celeron N4020»، وذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، وذاكرة داخلية eMMC سعة 64 غيغابايت.

وأضافت الشركة الصينية أن جهاز Chromebook 3 الجديد يتضمن منفذي USB-C ومنفذ USB-A، فضلاً عن منفذ 3.5 ميليمترات على الجانب وكذلك قارئ «بطاقة الذاكرة» microSD، علاوة على بطارية سعة 42 وات ساعة بفترة تشغيل تمتد إلى 10 ساعات.