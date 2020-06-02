«لينوفو» تكشف عن «محمول» قابل للتحويل إلى «لوحي»

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت «شركة لينوفو الصينية» النقاب عن الكمبيوتر المحمول القابل للتحويل «Yoga Duet 7i» الجديد.

وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يمتاز بوزن خفيف، وأداء فائق بفضل نظام «مايكروسوفت ويندوز» ومعالج «Ice Lake» من «إنتل»، وبطاقة الرسوميات «Iris Plus» المدمجة، كما يمكن تحويله إلى كمبيوتر لوحي بكل سهولة بفضل لوحة المفاتيح القابلة للخلع.

وأشارت «لينوفو» إلى أن وزن جهازها الجديد يبلغ 1.16 كيلوغرام، ويتضمن شاشة IPS قياس 13 بوصة، وبدقة وضوح 2K، ودرجة سطوع 450 نيت، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بشكل كامل.

ويشتمل الكمبيوتر المحمول القابل للتحويل على قلم «Stylus» الفعال لتدوين الملاحظات والرسومات، كما يتوافق الجهاز مع قلم «E-Color Pen» من «لينوفو» والذي يمكنه تسجيل الألوان من العالم الحقيقي، بمجرد لمس طرف القلم.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي DDR4-RAM بسعة حتى 16 غيغابايت، وذاكرة PCIe SSD بسعة تصل إلى (1) تيرابايت، فيما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 10.8 ساعات.

ويدعم جهاز «لينوفو» المساعد الصوتي «أليكسا» من «أمازون»، مع دعم وظيفة تسجيل الدخول عن طريق وظيفة ويندوز Hello عن طريق كاميرات الويب المتوافقة.