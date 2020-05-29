«إتش بي» تطلق حاسوباً من فئة «الكل في واحد»

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» عن إطلاق حاسوب جديد من فئة «الكل في واحد» بسعر يبدأ من 1249 دولاراً (4580 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن جهازها (EliteOne 800 AiO G6) الجديد تم تزويده بمعالجات «إنتل» ويتوافر بموديلين الأول يأتي بشاشة قياس 27 بوصة، بينما الثاني يبلغ قياس شاشته 23.8 بوصة، مشيرة إلى أن الموديلين يتمتعان بأداء فائق للرسوميات. وأضافت أن الشاشة قياس 23.8 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع إمكانية الاختيار بين الشاشة اللمسية والشاشة العادية أو شاشة مزودة بوظيفة حماية مدمجة ضد النظرات الجانبية، فيما تتوافر الشاشة قياس 27 بوصة بتقنية Full HD أيضا، ودقة الوضوح QHD مع شاشة لمسية. وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تركيب ذاكرة الوصول العشوائي DDR4-RAM إلى كلا الموديلين بسعة تصل إلى 64 غيغابايت وبسرعة 2666 أو 3200 ميغاهرتز.