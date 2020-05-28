«أوريجين» تطلق حاسباً محمولاً فائق الأداء

المصدر: ميامي - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوريجين» الأميركية عن إطلاق حاسب محمول جديد فائق الأداء، بسعر يصل إلى 2000 دولار (7340 دهماً).

وذكرت الشركة أن الجهاز الفاخر الجديد (EON15-X) يعتمد على المعالجات المخصصة للحواسيب المكتبية وبطاقات الرسوميات «نفيديا» فائقة الأداء.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستخدمين الاختيار بين معالجات «Ryzen 5 3600» أو «Ryzen 7 3700X أو Ryzen 3900» من شركة «إيه إم دي»، موضحة أن الطراز الأخير يحتوي على 12 نواة مع تقنية TurboBoost، فيما تصل سرعته إلى 4.3 غيغاهرتز.

وأضافت «أوريجين» أنها توفر إمكانية الاختيار بين بطاقات الرسوميات «نفيديا GeForce RTX 2060» و«RTX 2070».

وبيّنت أن باقة التجهيزات التقنية للحاسب الجديد تشتمل على شاشة IPS قياس 15.6 بوصة تدعم استعمال ما يصل إلى ثلاث شاشات خارجية، عن طريق اثنين من منافذ «Display Port 1.4» ومنفذ «HDMI»، لافتة إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 64 غيغابايت.