«هونور» تكشف عن حاسوب لوحي بقلم سحري

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «هونور» الصينية عن حاسوب لوحي جديد مزوّد بقلم سحري (Magic Pen) من أجل الاستخدامات الإبداعية.

وأوضحت الشركة أن الحاسوب الجديد (Tablet V6) يعمل بنظام التشغيل «أندرويد 10»، ويأتي بشاشة قياس 10.4 بوصات وبدقة وضوح (2000×1200 بيكسل).

وأضافت «هونور» أنها زوّدت حاسبوها (Tablet V6) بمعالج قوي من طراز (Kirin 820 5G SoC)، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ستة غيغابايت، إضافة إلى دعم تقنيتي الجيل الخامس للمحول و«واي فاي 6». وذكرت أنه توجد على الجهة الخلفية من الحاسوب اللوحي كاميرا بدقة وضوح 13 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية تبلغ دقتها ثمانية ميغابيكسل، مشيرة إلى أنه يتم شحن بطارية الحاسوب الجديد سعة 7250 مللي أمبير ساعة بسرعة عبر منفذ (USB-C) بقدرة 22.5 وات.