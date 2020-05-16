«إتش بي» تطلق «كمبيوتر» مكتبياً بمعالج صيني

المصدر: بالو ألتو ـ■د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» الأميركية عن إطلاق كمبيوتر مكتبي جديد مزود بمعالج من شركة ZhaoXin الصينية.

وأوضحت «إتش بي» أن الكمبيوتر المكتبي «268 Pro G1» يدعم ذاكرة وصول عشوائي سريعة، وأقراص الحالة الساكنة، ويعتمد على نظام التشغيل البديل «لينوكس».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج ثماني النوى مع ذاكرة التخزين المؤقت «L2»، ويدعم المعالج الجديد مؤشرات الترابط أو مؤشرات الترابط المتزامنة.

ويتضمن الجهاز الجديد بطاقة رسوميات من شركة ZhaoXin، في وقت يمكن فيه تركيب وحدات الذاكرة UDIMM بسرعة 2666 ميغاهرتز، وبسرعة قصوى تبلغ 16 غيغابايت.

ويوفر الكمبيوتر المكتبي الجديد إمكانية تركيب وحدة تشغيل ضوئية، وكذلك أقراص الحالة الساكنة M.2-SSD بسعة تصل إلى 512 غيغابايت، إضافة إلى أقراص صلبة تقليدية قياس 3.5 بوصات بسعة تصل إلى 1 أو 2 تيرابايت، وقرص SATA-SSD قياس 2.5 بوصة بسعة تصل إلى 256 غيغابايت. وعلى الجانب الأمامي لجهاز «إتش بي» الجدي، يوجد منفذا USB 3.1من الجيل الأول والجيل الثاني، فيما يوجد على الجانب الخلفي منفذا USB 3.1 من الجيل الأول، وأربعة منافذ USB 2.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ VGA، فضلاً عن منفذ غيغابت إيثرنت مع دعم شبكة «واي فاي» وشبكة «بلوتوث».

وأوضحت «إتش بي» أن الكمبيوتر يدعم نظام التشغيل «ويندوز 10»، ونظام التشغيل البديل «لينوكس».