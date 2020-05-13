استخدام أيقونات الملف الشخصي ومزامنة التقويم في «Zoom»

المصدر: الامارات اليوم

يسهل تطبيق Zoom من خلال منصّة واحدة عقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الـ«ويب» والتراسل بشكل جماعي.

ويتميز بدرجة عالية من نقاء الصوت والصورة، وسهولة الاستخدام. إضافة إلى إمكانية استخدامه من خلال عدد متنوّع من الأجهزة، كالهواتف والحواسب المكتبية واللوحية. غير أن اعتماد التطبيق على الأيقونات لتسهيل الاستخدام يشكل صعوبة لبعض المستخدمين في التعرف إلى وظائفها.

فإذا كنت من مستخدمي إصدار الـ«ويب» من التطبيق وتريد التعرف إلى الإمكانات التي يمكنك الحصول عليها من خلال هذه الأيقونات اتبع الخطوات الآتية:

سجل الدخول إلى حسابك عبر إصدار الويب من تطبيق Zoom، وانقر فوق أيقونة الصفحة الرئيسة Home، وتبدو في شكل منزل خشبي يمين شريط القوائم أعلى الشاشة، وبعدها ستظهر أمامك يمين الشاشة مجموعة من الأيقونات، انقر فوق أيقونة الدائرة التي تحمل صورة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة لإظهار وجودك على الويب أو إخفائه وتحرير ملفك الشخصي ومتابعة التحديثات، ثم انقر فوق الترس ذي اللون الرمادي أسفل أيقونة الملف الشخصي لتنتقل إلى قائمة الإعدادات.

وإذا رغبت في تغيير صورة الخلفية الخاصة بالوقت والتاريخ في الجانب الأيمن من الشاشة، مرر فأرة الحاسب فوقها ثم انقر فوق أيقونة الكاميرا التي ستظهر في أعلى الجانب الأيمن منها، ومن ثم انقر فوق خيار «إضافة تقويم»Add A Calendar في القسم الأسفل يمين الشاشة لتقوم بمزامنة موعد الاجتماع المقبل مع أحد تطبيقات الجهات الخارجية الخاصة بالتقويم.