«هواوي» تطلق حاسوباً لوحياً جديداً

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هواوي» الصينية عن إطلاق حاسوبها اللوحي (MatePad) الجديد.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوب الجديد تشتمل على شاشة IPS قياس 10.4 بوصات تعمل بدقة وضوح (2000x1200 بيكسل)، فيما تم تزويده بمعالج «هايسيليكون Kirin 810» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 غيغابايت حسب الموديل، إضافة إلى ذاكرة داخلية فلاشية سعة 64 حتى 128 غيغابايت، مشيرة إلى أن سُمك الجهاز يبلغ 7.35 ملليمترات، فيما لا يتعدى وزنه 450 غراماً.

وأضافت الشركة أنها جهزت الحاسوب الجديد بكاميرتين بدقة ثمانية ميغابيكسل، الأولى لصور «السيلفي» في ثقب الشاشة، والأخرى على الجانب الخلفي للجهاز لالتقاط الصور العادية وتسجيل مقاطع الفيديو.

كما يأتي الحاسوب اللوحي الجديد من «هواوي» مزوداً بأربع سماعات من شركة «هارمان كاردون» المتخصصة في الأنظمة الصوتية.