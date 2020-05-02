نصائح لتسهيل العمل على برنامج «مايكروسوفت وورد»

المصدر: الامارات اليوم

يزخر برنامج «مايكروسوفت وورد» Microsoft word بميزات يغفل عنها بعض المستخدمين، ويمكن أن توفر عليهم جهداً، كما تضمن لهم أداء المهام المختلفة عبر التطبيق بسهولة.

ولا تتوانى «مايكروسوفت» عن إضافة مزيد من التحسينات إلى البرنامج باستمرار، وحل المشكلات التي قد تعترض مستخدميه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي برنامج «مايكروسوفت وورد»، فيمكنك الاستعانة بهذه النصائح لتسهيل العمل على البرنامج:

* بدلاً من محو الكلمات حرفاً حرفاً، يمكنك النقر فوق مفتاحي: «Control + Back Space» لمحو الكلمة كلها مرة واحدة، بشرط وضع مؤشر الفأرة عند نهايتها.

* إذا أردت استخدام الويب للبحث عن كلمة أو جملة معينة ضمن مستند «وورد» دون مغادرة التطبيق، فحدد الكلمة وانقر فوقها بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «البحث من خلال محرك بحث بينج» Search With Bing، إذ يجنبك هذا الأمر عناء نسخ الكلمة وفتح المتصفح، وإعادة لصقها في حقل البحث.

* إذا أردت نقل نص من مصدر معين إلى مستند معد باستخدام برنامج «وورد»، وخشيت أن يؤدي اختلاف التنسيق إلى مشكلة في المستند، فإنه يمكنك إزالة تنسيق النص الذي تنوي إضافته عن طريق النقر فوق مفتاحي «Ctrl + Space»، أو النقر فوق زر «محو كل التنسيق» Clear All Formatting الذي يبدو في الإصدارات الأحدث في البرنامج في شكل حرف A تعلوه ممحاة صغيرة أعلى يمين الشاشة ضمن قائمة: «الخط» Font.