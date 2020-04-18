التقاط صور لشاشة الكمبيوتر باستخدام «Snip & Sketch»

المصدر: الامارات اليوم

لا تكتفي الشركات المنتجة لنظم تشغيل الهواتف بإطلاق إصدارات جديدة من هذه النظم، بل تدخل عليها تحديثات بصفة مستمرة، لترضي المستخدم وتجنبه المشكلات التي ظهرت خلال الاستخدام، فضلاً عن التوافق مع ما ظهر من تقنيات جديدة.

وفي التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل «ويندوز 10»، أطلقت «مايكروسوفت» العديد من المزايا الجديدة، وساعدت المستخدم على إضفاء طابعه الشخصي على ما يحب من تطبيقات وبرامج.

ومن التطبيقات التي شملتها هذه التحديثات تطبيق Screen Sketch الذي أطلقت عليه «مايكروسوفت» اسم «Snip & Sketch»، وهو تطبيق يساعد على التقاط صور لشاشة الكمبيوتر وتعديلها، وإضافة النصوص والتأثيرات إليها.

يتيح التطبيق تحديد وقت معين لالتقاط صور الشاشة، بحيث يتمكن من استكمال ما يريد من خطوات لالتقاط صورة الشاشة في الوقت المناسب. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من نظام «ويندوز 10»، فإنه يمكنك استخدام هذه الميزة من خلال النقر فوق أيقونة البحث التي تبدو في شكل عدسة صغيرة في نهاية يمين الشاشة.

أدخل إلى حقل البحث اسم التطبيق «Snip & Sketch»، وانقر فوق النتيجة التي تحمل الأيقونة الخاصة بها شكل دائرة ومثلثين، ثم انتقل إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل مقص بجانبه حبل، لإضافة لقطة شاشة جديدة New.

وهنا، ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم ثلاثة خيارات، انقر فوق خيار: «Snip Now» لالتقاط صورة لشاشة الكمبيوتر في اللحظة الراهنة، أو فوق خيار: «Snip In 3 Seconds» لتلتقط صورة لشاشة الكمبيوتر بعد مرور ثلاث ثوانٍ من النقر فوق الزر، أو فوق خيار «Snip In 10 Seconds» لتلتقط صورة للشاشة بعد 10 ثوانٍ.