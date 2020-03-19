هواوي تكشف عن الجيل الجديد من "ميت بوك 13"

المصدر: فراس النعسان - دبي

قدمت شركة هواوي، أخيراً، الجيل الجديد من حاسوب "ميت بوك 13" الذي يعد نقلة نوعية في الحواسيب المحمولة المتخصصة بدعم قطاعي التعليم والأعمال.



ويتميز هذا الحاسوب الجديد بأدائه القوي وخفة الوزن، ودعمه خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration التي تعتبر إحدى الخصائص التي يوفرها نظام هواوي شير HUAWEI Share، ما يسهم بدوره في إلغاء الحواجز التي تفصل بين الحواسب والأجهزة العاملة بنظام Android من خلال منح المستخدمين إمكانية استخدام عدة أجهزة هواوي عبر شاشة واحدة بمنتهى السلاسة.

ويأتي الحاسوب الجديد مزوداً بشاشة عرض كاملة 2K HUAWEI FullView Display مع خاصية اللمس المتعدد Multi-touch التي تحقق معدل 88% لنسبة الشاشة إلى جسم الحاسوب وتناسب أبعاد بواقع 3:2 من أجل توفير تجربة بصرية مذهلة. ومع وحدة معالجة مركزية Intel Core من الجيل العاشر ووحدة معالجة رسومات من طراز NVIDIA® GeForce® MX250 وذاكرة وصول عشوائي ثنائية القناة Dual-channel بسعة تصل حتى 16 جيجابايت، يتيح الجهاز للمستخدمين أداء المهام التي تتطلب موارد أعلى بسهولة متناهية.

ويظهر من خلال الجيل الجديد من حاسوب "ميت بوك 13" تطوير هواوي خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration فائقة القدرة في بناء إمكانات التكنولوجيا الموزعة من هواوي، وتعد هذه الخاصية من أهم ما يقدمه نظام هواوي شير HUAWEI Share.

وتتيح خاصية العرض على عدة شاشات للمستخدم إمكانية التحكم بعدة أجهزة متصلة عبر شاشة عرض واحدة. كما تسهم هذه الخاصية في تفعيل أداء مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك خاصية نقل الملفات بطريقة السحب والإفلات، وإمكانية مشاركة الأجهزة الطرفية وذاكرة الحافظة، وغيرها الكثير.