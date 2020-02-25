«غيغابايت» تطلق أجهزة كمبيوتر مدمجة

المصدر: تايبيه ■د.ب.أ

أعلنت شركة «غيغابايت» التايوانية عن إطلاق موديلات جديدة من سلسلة أجهزة الكمبيوتر Brix المدمجة، مع تجهيزها بمعالجات «إنتل» الحالية.

وأوضحت الشركة أن الموديلات الجديدة تزخر بمعالجات الجيل Comet Lake-U من «شركة إنتل الأميركية».

وأشارت «غيغابايت» إلى أن الموديل الفاخر يأتي مزوداً بمعالج

(Core i7-10710U) سداسي النوى، ويمكنه الوصول إلى ذاكرة تخزين مؤقت سعة 12 ميغابايت، كما يعمل بسرعة تصل إلى 4.7 غيغاهرتز، في ما يأتي المعالج (Core i7-10510U) بأربعة أنوية، ويعمل بسرعة تصل إلى 4.9 غيغاهرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي DDR4-RAM بسعة تصل إلى 64 غيغابايت، وإلى جانب الذاكرة الداخليةM.2-2280 فإنه يمكن استعمال قرص حالة ساكنة SSD قياس 2.5 بوصة بارتفاع 9.5 ملليمترات كحد أقصى، في ما يتم توصيل قرص M.2-SSDعن طريق أربعة مساراتPCI 3.0.

وتشتمل الأجهزة المدمجة الجديدة على شبكة «واي فاي» WiFi 802.11 ac، ومنفذ غيغابايت إيثرنت، وستة منافذ USB 3.1 من الجيل الثاني.