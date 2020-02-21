تفعيل ملمح تسارع الأجهزة عبر «كروم»

المصدر: الامارات اليوم

تتنوع إصدارات تطبيق (Google Earth)، فمنها ما هو مخصص لشبكة الـ«ويب»، ومنها ما هو للهواتف، فضلاً عن نسخة مخصصة للحواسب المكتبية. ولتشغيل الإصدار الخاص بتطبيق الـ«ويب» Google Earth On Web، يحتاج الأمر إلى شرطين أساسيين، الأول استخدام إصدار متصفح «كروم 67» أو الإصدارات التالية، فيما الشرط الثاني أن يتم تشغيل ملمح «تسارع الأجهزة» Hardware Acceleration عبر المتصفح.

فإذا كنت من الراغبين في التمتع بميزات التطبيق على الـ«ويب»، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتشغيل ملمح تسارع الأجهزة في متصفح «غوغل كروم» من الإصدارات 67 وما بعدها: افتح «كروم» وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل صفحة الإعدادات فوق خيار «الإعدادات المتقدمة» Advanced، ومرر مجدداً حتى تصل إلى تبويب «النظام» System، ثم ابحث عن خيار «استخدام ملمح تسريع الأجهزة عند توافره» Use Hardware Acceleration When Available، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق إلى وضع التشغيل، ثم أعد تشغيل متصفح «غوغل كروم».