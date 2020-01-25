إنشاء قوائم بريدية في Gmail لأجهزة «أندرويد 9»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى إرسال رسالة واحدة إلى عدد كبير من جهات الاتصال، مثل فرق العمل أو طلاب المدارس. وقد يستدعي هذا الأمر أن يضيف المستخدم أسماء المستقبلين بشكل يدوي في كل مرة، وهو أمر مرهق للغاية، لاسيما إذا تم عبر شاشات الهواتف الضيقة، وكان عدد المستقبلين كبيراً. لذلك، تساعد معظم منصات البريد مستخدميها على حل هذه المشكلة، من خلال ملمح «قوائم البريد» أو «المجموعات البريدية»، وهو أمر يسمح للمستخدم بالتخلص من عناء إضافة جهات الاتصال المتعددة إلى الرسالة في كل مرة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «أندرويد 9» Android9 وما بعده، فإنه يمكنك إنشاء هذه القوائم من خلال فتح تطبيق «جهات الاتصال» Contacts على هاتفك أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام تشغيل «أندرويد»، وتبدو الأيقونة الخاصة به على شكل رأس شخص فوق خلفية زرقاء.

انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق خيار «إنشاء تصنيف» Create Label، وسجل الاسم الذي ترغبه للتصنيف، ثم انقر زر «موافقة» ok في نهاية النافذة.

انقر فوق أيقونة إضافة جهة اتصال إلى التصنيف، وتجدها في أعلى يمين الشاشة، ثم اختر جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها، وكرر الخطوتين السابقتين لإضافة أي جهة اتصال أخرى إلى التصنيف نفسه.