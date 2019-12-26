الكشف عن حاسوب صغير بتقنية تبريد دون مراوح

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «ماكس تانغ» الصينية، أمس، عن حاسوب صغير جديد بسعر يبدأ من 449 دولاراً (نحو 1650 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الحاسوب (VHFP30) الجديد يأتي مزوداً بمعالج (Ryzen 5 2500U) رباعي النوى ويعمل بسرعة تصل إلى 3.6 غيغاهرتز، مع إمكانية معالجة ثمانية مسارات في الوقت نفسه.

وأشارت «ماكس تانغ» إلى أن عملية تسريع الرسوميات تتم من خلال حل (Vega 8) المدمج في وحدة المعالجة المركزية.

وأضافت أن عملية تبريد المعالج (15 واط) تتم دون استعمال أي نوع من المراوح، مبينة أن جسم الجهاز يتضمن شرائح تبريد مدمجة.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن طلب الحاسوب الصغير الجديد من دون ذاكرة وصول عشوائي أو ذاكرة داخلية، فيما يمكن تجهيزه في الوقت ذاته بذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت حداً أقصى، علاوة على ذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات القياسية للحاسوب (VHFP30) الجديد، تشتمل على مقبس (HDMI) ومنفذ (DisplayPort)، فضلاً عن العديد من منافذ (USB) ومنفذي «غيغابت إيثرنت».