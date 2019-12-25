«هونور» تكشف عن حاسوبين جديدين

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «هونور» الصينية عن جهازي حاسب محمول «لاب توب» جديدين مجهزين بمعالجات «إنتل Core» من الجيل العاشر، إضافة إلى المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي.

وأفادت الشركة بأنها تتيح للمستخدم إمكانية الاختيار بين معالجات «إنتل» الجديدة ومعالجات «إيه إم دي»، التي تم إطلاقها منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت «هونور» أن جهازي الـ«لاب توب» MagicBook 14

و MagicBook 15يضمان ما مجموعه ثمانية أو تسعة موديلات مزوّدة بمعالجات (Ryzen 5)، أو (Ryzen7) من شركة «إيه إم دي»، أو معالجات «إنتلCore i5»، أو «Core i7» من الجيل العاشر.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن الموديلات الجديدة من أجهزة الـ«لاب توب» تأتي مزوّدة بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 غيغابايت مع تزويدها بنظام تشغيل «مايكروسوفت» أو «لينوكس».