بريد «إديسون» يصل إلى حواسب «ماك»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «إديسون»، الأميركية، عن إطلاق نسخة من تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها، للحواسب المزودة بنظام التشغيل «ماك» من شركة «أبل».

وأوضحت الشركة أن البرنامج الجديد ينقل العديد من وظائف تطبيق البريد الإلكتروني المخصص للهواتف الذكية إلى الحواسب المكتبية، مشيرة إلى أن هذه الأداة الجديدة لا تتوافر إلا عن طريق الدعوات.

وذكرت أن المستخدم سيعتاد وظيفة إلغاء الاشتراك الخاصة بالبرنامج بصورة أسرع، حيث يتم إلغاء الاشتراك في النشرات الإخبارية بنقرة بسيطة، كما يعمل أمر الحظر على تحويل كل الرسائل من جهات معينة إلى سلة المهملات مباشرة.

يشار إلى أن برنامج البريد الإلكتروني «إديسون» يحظى بشهرة كبيرة، بفضل العديد من الوظائف الذكية، التي لا تتوافر في البرامج المعتادة، ويعمل البرنامج بسرعة كبيرة.