«شاركون» تطلق صندوقي حاسوب بكلفة مخفضة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلقت شركة «شاركون» الألمانية اثنين من صناديق الحاسوب الجديدة، يختلفان في تصميم الواجهة، ويتوفران بكلفة منخفضة نسبياً تبلغ نحو 60 يورو (نحو 220 درهماً).

وأفادت الشركة بأنه يمكن تركيب لوحات رئيسية بتنسيق Mini-ITX أو Micro-ATX أو ATX، للصندوقين الجديدين، إضافة إلى تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى 35 سنتيمتراً، ومروحة معالج بارتفاع حتى 15.7 سنتيمتراً.

وذكرت الشركة الألمانية أنها ركّبت مروحة 12 سنتيمتراً مزودة بإضاءة RGB على الجانبين الأمامي والخلفي، في حين يمكن تركيب مروحة أخرى 12 سنتيمتراً أيضاً على الجانب الأمامي، ومروحتين بالحجم نفسه على الجانب العلوي.

يشار إلى أن صندوقي الحاسوب الجديدين يدعمان تقنية التبريد بالماء، كما يأتيان بشريط LED يتم التحكم فيه عن طريق أداة تحكم مدمجة.