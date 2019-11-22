«فيليبس» تُطلق شاشة منحنية جديدة

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية، أمس، عن إطلاق شاشة منحنية جديدة بسعر 980 يورو (نحو 4115 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الشاشة (439P9H) تأتي بقياس 43 بوصة وتعمل بدقة 3840 x 1200 بيكسل، مع نسبة باعية 32:10، فيما يبلغ وزنها مع الحامل نحو 14.4 كيلوغراماً.

وأضافت أنه إلى جانب تقنية (Multi View) تدعم الشاشة الجديدة تقنية (Multi-Client-KV9 التي تتيح توصيل الشاشة بحاسوبين عبر الشاشة المقسمة، مشيرة إلى أنه يتم التحكم في الجهازين عن طريق فأرة ولوحة مفاتيح واحدة.

وأفادت «فيليبس» بأن شاشتها الجديدة تتضمن وحدة إرساء (USB-C) مدمجة مع وظيفة الإمداد بالتيار الكهربائي والعديد من الوظائف العملية، حيث يمكن توصيل جهاز «لاب توب» بوحدة الإرساء بالشاشة، إلى جانب توصيل فأرة ولوحة مفاتيح وكابل «إيثرنت RJ-45»، لعرض مقاطع الفيديو فائقة الوضوح ونقل البيانات بسرعة فائقة وشحن جهاز الـ«لاب توب».

ولفتت إلى أن شاشة (439P9H) تتميز بتقنية (Adaptive-Sync) لتشغيل الألعاب بسرعة وسلاسة، ووضع (LowBlue) لحماية العينين.