«آنتيك» تطلق صندوق كمبيوتر بوظيفة تبريد خاصة

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

كشفت شركة «آنتيك» الأميركية Antec النقاب عن صندوق الكمبيوتر P120 Crystal الجديد الذي يمتاز بمساحة كبيرة ووظيفة تبريد خاصة.

وأوضحت الشركة أن صندوق الكمبيوتر يتيح إمكانية تركيب اللوحات الرئيسة بتنسيق E-ATX، وتثبيت بطاقة رسوميات بطول حتى 45 سم، ومروحة معالج بارتفاع يصل إلى 18.5 سم، بحيث لا تكون هناك أية قيود على مكونات الـ«هاردوير» المراد تركيبها.

وصنعت الشركة الجزأين الأمامي والجانبي من الزجاج المقوى، بحيث يتدفق تيار الهواء بشكل مختلف عن المعتاد من خلال شفط الهواء النقي من الجانب السفلي، فيما يتم تصريف هواء العادم بواسطة المراوح المركبة على الجزأين الخلفي والجانبي، مع إمكانية تركيب ما يصل إلى سبع مراوح.

ويوفر الصندوق الجديد مساحة لتركيب قرصين صلبين قياس 3.5 بوصات، وما يصل إلى ثلاثة أقراص 2.5 بوصة، وتشتمل اللوحة الأمامية على اثنين من منافذ USB 3.0، إضافة إلى منافذ الصوت المعتادة.