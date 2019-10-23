إطلاق صندوق حاسوب منخفض الكلفة

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة «شاركون» الأميركية عن إطلاق صندوق حاسوب جديد منخفض الكلفة ومزود بإضاءة RGB ونافذة جانبية من الزجاج. وبينت الشركة أن صندوق الحاسوب (RGB Flow) يشتمل على شريطين LED قابلين للتهيئة على المقدمة والجانب، مشيرة إلى أنه تم تصنيع الجانب الأيسر من الزجاج.

وأضافت أن صندوق الحاسوب الجديد يستوعب لوحات رئيسة بتنسيق (Mini-ITX) و (Micro-ATX) و(ATX)، كما يتيح إمكانية تركيب بطاقات رسوميات بطول يصل إلى 35 سم، فضلاً عن إمكانية تركيب مراوح معالج بارتفاع يصل إلى 16.5 سم. وأوضحت «شاركون» أنه يمكن تركيب ما يصل إلى اثنين من الأقراص الصلبة التقليدية 3.5 بوصات، إضافة إلى توافر مواضع تركيب لما يصل إلى ستة أقراص صلبة أو أقراص الحالة الساكنة SSD قياس 2.5 بوصة، علاوة على إمكانية توصيل وسائط التخزين الخارجية عبر منفذي (USB 3.0) ومنفذ USB.