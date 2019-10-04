طرح شاشة جديدة قياس 24 بوصة للمكاتب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «بينكيو» التايوانية، عن شاشة جديدة قياس 24 بوصة تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدم العادي وموظفي المكاتب.

وأفادت الشركة بأن الشاشة (BL2483T) تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (Full HD)، وتمتاز بتصميم أنيق مع العديد من إمكانات الضبط ووظائف الراحة، لتوفير أقصى سبل الراحة في بيئات عمل المكاتب.

ولفتت إلى أن الشاشة الجديدة تأتي بقاعدة متينة تتيح إمكانية ضبط ارتفاع الشاشة بما يصل إلى 140 ملليمتراً، وإمالتها إلى الأمام والخلف من (-5 إلى +35) درجة مع تحريكها إلى 175 درجة.

وأضافت «بينكيو» أن الشاشة تتضمن وضع الورق الإلكتروني (ePaper) لعرض النصوص، إضافة إلى دعم تقنيتي (Flicker Free) و(Low Blue Light)، كما تتواءم الشاشة الجديدة تلقائياً مع ظروف الإضاءة المحيطة.