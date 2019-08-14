«تريكستور» تعلن عن كمبيوتر بوزن 335 غراماً

المصدر: برلين ـ د.ب.أ

أعلنت شركة «تريكستور» الألمانية عن إطلاق الكمبيوتر الصغير WBX5005، الذي يأتي بوزن لا يتعدى 335 غراماً. ويزخر الكمبيوتر بمعالج Core i3-5005U ثنائي النوى من «إنتل»، فضلاً عن أنه يعمل بسرعة تصل إلى 2 غيغاهرتز، ويتضمن ذاكرة وصول عشوائي بسعتَي 4 أو 8 غيغابايت تبعاً للطراز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على أقراص الحالة الساكنة SSD سعة 128 أو 256 غيغابايت، كما يمكن استغلال منفذ M.2 لتوسيع السعة التخزينية. ويتوافر العديد من منافذ USB 3.1، وUSB 2.0، ومنفذ USB من النوع C، فيما تمتاز منافذ USB 3.1 بدعم معيار «Gen 1» لتتيح نقل البيانات بسرعة تبلغ 5 غيغابايت في الثانية. ويتضمن الكمبيوتر الصغير منفذَي HDMI، بحيث يمكن استعمال أكثر من شاشة في الوقت نفسه، كما يمكن نقل البيانات لاسلكياً عن طريق شبكة «واي فاي» وتقنية «بلوتوث». وأعلنت «تريكستور» أن كلفة الكمبيوتر الصغير تبدأ من 249 يورو (نحو 1023 درهماً).