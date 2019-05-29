«أبل» تزوّد «ماك بوك برو» بمعالجات جديدة

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل»، أمس، عن تحديث أجهزة «ماك بوك برو» وتزويدها بمعالجات جديدة من الجيلين الثامن والتاسع، وهما يعملان على تحسين الأداء، إضافة إلى تطوير لوحة المفاتيح.

وأوضحت الشركة الأميركية أن «ماك بوك برو 15» يأتي مزوداً بمعالجات «إنتل» من الجيل التاسع مع ما يصل إلى ثماني أنوية، ويعمل بسرعة تصل إلى خمسة غيغاهرتز، وبالتالي فإنه يتمتع بضعف قدرة جهاز «ماك بوك برو» رباعي النوى، وأكبر بنسبة 40% من أجهزة «ماك بوك برو» المزودة بستة أنوية.

وأضافت أنه في أجهزة 13.3 بوصة المزودة بشريط اللمس تم تركيب معالجات رباعية النوى من الجيل الثامن، مع سرعة تصل إلى 4.7 غيغاهرتز.

وإلى جانب المعالجات الجديدة، ركبت «أبل» في أجهزة «ماك بوك برو» الجديدة بطاقات الرسوميات Radeon وشاشات Retina بدرجة سطوع 500 نيت مع دعم نطاق الألوان P3 Wide Color، كما تتوافر أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة حتى أربعة تيرابايت حسب الموديل، ويدعم الموديل الصغير ذاكرة الوصول العشوائي حتى سعة 16 غيغابايت، في حين أن الموديل 15 بوصة يمتاز بذاكرة وصول عشوائي حتى 32 غيغابايت، فضلاً عن توافر رقاقة الأمان أبل T2-Security. يشار إلى أن شحنة البطارية للعمل بوساطة أجهزة «ماك بوك برو» تكفي لمدة يوم كامل.