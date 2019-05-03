«سامسونغ» تكشف عن حاسوب لوحي عملاق

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، أمس، عن حاسوب لوحي جديد، يمكن استخدامه كتلفزيون جوال.

وأفادت الشركة بأن الحاسوب (Galaxy View 2) يأتي بشاشة عملاقة قياس 17.3 بوصة، وبدقة وضوح (Full HD)، مع أربع سماعات (Dolby Atmos).

وأوضحت «سامسونغ» أنها زودت جهازها الجديد بمعالج (Exynos 7884) ثماني النواة، فيما يشتمل على ذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل، وبطارية بسعة 12 ألف مللي أمبير ساعة.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن سعر الحاسوب اللوحي (Galaxy View 2) الجديد يبلغ 740 دولاراً.

يشار إلى أن «سامسونغ» أطلقت حاسبها اللوحي «غالاكسي تاب إس 5 إي» في فبراير الماضي بشاشة من نوع «سوبر أمولد» Super AMOLED بقياس 10.5 بوصات وبدقة (2560×1600) بكسل، ونسبة أبعاد 16:10، ومع الحواف الضيقة.