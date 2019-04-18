«لينوفو» تطلق شاشة للترفيه والتحكم في المنزل الذكي

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية عن إطلاق شاشتها الذكية Smart Display، المزودة بمساعد «غوغل» الرقمي.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الذكية الجديدة، تعتبر بمثابة وحدة مركزية للترفيه، والتحكم في تجهيزات المنزل الذكي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة «لينوفو» الجديدة على لوحة لمسية قياس ثماني بوصات، كما يتوافر موديل آخر بشاشة لمسية قياس 10 بوصات، يعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، وتعتمد الشاشة الذكية على منصة Home Hub من «كوالكوم»، مع معالج Snapdragon 624.

وتضم الشاشة الذكية سماعة بقدرة 10 وات، مع دعم مكبري صوت. وبفضل الميكرفونات Dual Array المدمجة، فإنه يمكن للشاشة الذكية تلقي الأوامر الصوتية من مسافة ثمانية أمتار، كما يمكن استعمال الكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميغابيكسل، لإجراء مكالمات الفيديو. ومن أجل الحفاظ على الخصوصية، تشتمل الشاشة الذكية على وسائل ميكانيكية لكتم صوت الميكروفون، وإغلاق الكاميرا.

ويمكن للمستخدم التحكم في الشاشة الذكية عن طريق تطبيق «هوم» من «غوغل»، أو عن طريق هواتف «أندرويد»، أو أجهزة «أبل» المحمولة، علاوة على أنها تتوافق مع الأجهزة الذكية الشائعة.