مقبرة إلكترونية لـ «غوغل».. وسماعة منخفضة الكلفة لعشاق الألعاب

المصدر: عواصم - د.ب.أ

دشنت شركة «غوغل» الأميركية، مقبرة إلكترونية لخدماتها ومنتجاتها، التي كتبت لها فصل النهاية لعدم قدرتها على تحقيق نجاح منشود.

ومن هذه الخدمات والمنتجات شبكة التواصل الاجتماعي «غوغل بلس» Google Plus، وبرنامجا التراسل: «غوغل تووك» Google Talk و«ألو» Allo، وهواتف «نيكسوس» Nexus الذكية، وأجهزة كمبيوتر «كروم بوك» Pixel.

ومن خلال زيارة الموقع https:/‏‏/‏‏gcemetery.co، فإنه يمكن التعرف إلى المنتجات التي فارقت عالم التكنولوجيا.

إلى ذلك، طرحت شركة «روكات» الألمانية سماعة رأس خفيفة ومنخفضة الكلفة لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس Noz الجديدة تأتي بوزن 210 غرامات، ويبلغ سعرها 70 يورو (290 درهماً).