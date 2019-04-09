«بينكيو» تطلق شاشات جديدة للأعمال المكتبية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «بينكيو»، أمس، عن إطلاق شاشات جديدة للأعمال المكتبية من فئة الموديلات منخفضة الكلفة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشات BL2381T وBL2581T تمتاز بدقة الوضوح WUXGA (1920 x 1200 بيكسل)، وتأتي بإطار نحيف للغاية، مع تصميم أنيق، والعديد من الوظائف المفيدة للأعمال المكتبية.

وبيّنت الشركة أن شاشة BL2381T تأتي بقياس 22.5 بوصة، بينما يمتاز الموديل BL2581T بشاشة قياس 25 بوصة، وبنسبة باعية تبلغ 16:10، كما أن هناك العديد من الوظائف المتطورة للأغراض المكتبية، مثل تقنية Brightness Intelligence، التي تعمل على مواءمة درجة سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة، إضافة إلى وظيفة Eye Care المحافظة على العينين، وكذلك وظيفة Flicker Free وتقنيةBlue Light، كما يمكن ضبط الشاشات الجديدة من حيث الارتفاع وزاوية الميل.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية لشاشات «بينكيو» الجديدة تشتمل على منافذ التوصيل HDMI وVGA وDP وDVI-D وأربعة منافذ USB 3.0، فضلاً عن اثنين من السماعات بقدرة واحد واط، لكن الشركة التايوانية لم تفصح عن أسعار الشاشات المكتبية الجديدة في أسواق المنطقة العربية.