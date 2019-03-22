شركة صينية تطلق حاسوباً صغيراً دون مروحة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «فنوبن» Vnopn الصينية، أمس، عن إطلاق حاسوبها الصغير «K1» من دون مروحة، وبالتالي فإنه يعمل في هدوء تام، مع تجهيزه بمعالج AMD على العكس من الكثير من الحواسيب الأخرى ذات الكفاءة العالية.

وأوضحت الشركة أن الحاسوب الجديد يعتمد على معالج 1450 رباعي النوى، يعمل بسرعة 1.4 غيغاهرتز، مشيرة إلى أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تختلف حسب الموديل وتصل إلى ثمانية غيغابايت.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية، تشتمل على ذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 256 غيغابايت، فيما يتم توصيل الشاشة عن طريق منافذ VGA وHDMI، كما يتم توصيل وحدات الذاكرة الخارجية والأجهزة الأخرى عن طريق اثنين من منافذ التوصيل USB 3.0 وأربعة منافذ USB 2.0، بينما يتم الاتصال بالشبكة عن طريق منفذ غيغابايت إيثرنت، أو عن طريق شبكة الـ«واي فاي» حسب الموديل.

وكشفت «فنوبن» عن توافر الحاسوب الصغير «K1» اعتباراً من الآن بسعر 133 دولاراً.