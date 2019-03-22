إيقاف «غوغل بلس» اعتباراً من 2 أبريل

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، إيقاف شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها «غوغل بلس»، للمستخدمين الأفراد اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل.

ونصحت الشركة الأميركية المستخدمين بتنزيل المحتويات الخاصة بهم وتأمينها قبل حلول ذلك الموعد، ثم القيام بإلغاء الحساب، نظراً إلى أن هذه الخطوة لا تتم بشكل تلقائي بعد تنزيل المحتويات.

وأشارت «غوغل» إلى أنها ستقدم إرشادات تفصيلية حول تلك الخطوات على إحدى صفحات المساعدة.

وأرجعت الشركة إقدامها على إيقاف «غوغل بلس» إلى تكرار أزمة تسريب بيانات المستخدمين، فضلاً عن ضعف الإقبال وقلة عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

لكن «غوغل» أكدت أنها ستواصل إتاحة شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها للشركات.