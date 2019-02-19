شركة صينية تُطلق حاسوباً لوحياً بشريحتَي اتصال

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة Alldocube الصينية، أمس، عن إطلاق حاسوب لوحي جديد بتقنية LTE وبشريحتَي اتصال «سيم» SIM. وأوضحت الشركة أن جهازها M8 الجديد، الذي يبلغ سعره 135 دولاراً، يعتمد على معالج «ميدياتيك Helio X27» الحالي، ويعمل بسرعة تصل إلى 2.6 غيغاهيرتز، فضلاً عن ذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية، تشتمل على ذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، مع إمكانية توسيع السعة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة SD الخارجية، مشيرة إلى أن الحاسوب اللوحي الجديد يعتمد على نظام التشغيل «غوغل أندرويد 8.0»، ويأتي بشاشة IPS قياس ثماني بوصات وبدقة وضوح 1920x1200 بيكسل.

وتروّج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال بطارية بسعة 5500 مللي أمبير ساعة، وهو ما يتيح فترة تشغيل طويلة حتى مع تفعيل اتصال البيانات.

ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد، الذي يبلغ وزنه 345 غراماً، تقنية «بلوتوث» والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.