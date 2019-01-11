«ديل» تكشف عن حواسيب محمولة مخصّصة للألعاب

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.

كشفت شركة «ديل» عن مجموعة جديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة (لاب توب) المخصصة للألعاب، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «سي إي إس 2019»، الذي اختتم فعالياته في مدينة لاس فيغاس الأميركية، أمس.

وأفادت الشركة الأميركية بأن سلسلة أجهزة الـ«لاب توب G» الجديدة تشتمل على باقة متنوعة من الموديلات من مختلف الفئات السعرية والتجهيزات، وتعتمد على بطاقات الرسوميات (RTX 2060) و(RTX 2070) و(GTX 2080) من شركة «إنفيديا».

وأوضحت أن الأجهزة الجديدة تأتي بشاشة Full HD (1920 x 1080 بيكسل) وشاشة OLED بدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل)، التي تمتاز بأنها أكثر سطوعاً بـ(400 قنديلة/‏م2)، في حين أن إصدارات OLED السابقة كانت تتمتع بـ(220) أو (300 قنديلة/‏م2).

وأضافت «ديل» أنها زوّدت أجهزة الـ«لاب توب G»، بمعالجَي (i5-8300H) و(i7-8750H) من شركة «إنتل»، فضلاً عن تزويدها بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، مشيرة إلى طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية اعتباراً من 21 يناير الجاري بسعر يبدأ من 999 دولاراً.

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