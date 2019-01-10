إطلاق حاسوب لوحي جديد قابل للطيِّ

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

أطلقت شركة Royole الصينية الحاسوب اللوحي Flexpai الجديد القابل للطيّ، والذي يتحول إلى هاتف ذكي.

وأوضحت الشركة الصينية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «سي إي إس»، الذي يختتم فعالياته في مدينة لاس فيغاس الأميركية، اليوم، أن الجانب الأمامي للجهاز الجديد مكون من شاشة قابلة للطيِّ، وبالتالي فإنه يمكن طيّ الجهاز من المنتصف بفضل وجود مفصلة، وعندئذ تظهر الشاشة على الجانب الأمامي والخلفي.

وأضافت أن حاسوب Flexpai يعتمد على تقنية شاشة متطورة، تستخدم رقاقة مرنة ورقيقة للغاية، والتي يمكن طيها لنحو 200 ألف مرة.

وأشارت الشركة إلى أنه مع طرح جهاز Flexpai الجديد، لم يعد المستخدم بحاجة إلى شراء هاتف ذكي وحاسوب لوحي، كما أن التصميم المرن يجعل الجهاز الجديد غير حساس للسقوط على الأرض.