إصدار جديد من نظام التشغيل «آي أو إس»

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أطلقت شركة «أبل» تحديثاً جديداً لنظام تشغيل الهاتف الذكي «آي فون» والحاسوب اللوحي «آي باد».

وأوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار «آي أو إس 12.1.1» يعمل على إصلاح 20 ثغرة أمنية ومشكلة، منها مشكلة تسمح باستدعاء جهات الاتصال عن طريق شاشة القفل.

وأضافت أن الإصدار الجديد، يتيح إعادة الوظائف المختفية في تطبيق دردشة الفيديو Facetime، حيث يمكن للمستخدم حالياً التنقل بين كاميرات الهاتف أو كتم صوت المحادثة، ولم يعد الأمر يحتاج إلى الانتقال إلى القائمة.

وأشارت «أبل» إلى أنه يمكن للمستخدم تنزيل الإصدار «آي أو إس 12.1.1» الجديد في قائمة الإعدادات عن طريق «تحديث البرمجيات» أو عن طريق الحاسوب المكتبي عبر برنامج «آي تيونز»، وبعد ذلك يتم نقله إلى هاتف «آي فون» أو حاسوب «آي باد».