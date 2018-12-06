«إيزو» تُطلق شاشة جديدة لتلبية متطلّبات الأعمال

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «إيزو» اليابانية، أمس، عن شاشتها FlexScan EV2457 الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات الأعمال وموظفي المكاتب.

وذكرت الشركة المتخصصة في تصنيع الشاشات، أن الشاشة الجديدة تمتاز بالحواف النحيفة للغاية، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها في منصات العمل متعددة الشاشات بسهولة.

وأوضحت أن شاشة FlexScan EV2457 تتميز بأنها IPS قياس 24.1 بوصة، وتعمل بدقة وضوح 1920 x 1080بيكسل، مع نسبة تباين 1000:1 ودرجة سطوع تبلغ 350 قنديلة/‏‏م2، فيما تبلغ زاوية المشاهدة 178 درجة أفقياً ورأسياً، أما زمن الاستجابة الرمادي إلى الرمادي فيبلغ خمسة مللي في الثانية.

وأضافت «إيزو» أنه يمكن توصيل ما يصل إلى أربع شاشات عن طريق DisplayPort 1.2-Daisy Chain بواسطة «كيبل» واحد، إضافة إلى إمكانية توصيل الشاشات عن طريق منفذ HDMI و DVI.

وأشارت إلى أن مستشعر الإضاءة المدمج يقوم بمواءمة درجة السطوع تلقائياً، كما يمكن ضبط الشاشة من حيث الارتفاع والميل والتدوير، مبينة أن الشاشة الجديدة تشتمل على محور USB 3.1-به أربعة منافذ توصيل مع اثنين من السماعات بقدرة اثنين واط.

ومن المقرر طرح الشاشة FlexScan EV2457 الجديدة في الأسواق خلال العام الجاري، إلا أن الشركة اليابانية لم تُفصح عن أي معلومات بخصوص الأسعار.