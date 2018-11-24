صندوق كمبيوتر جديد بنافذة جانبية من الزجاج المقوّى

المصدر: وارسو - د.ب.أ

أعلنت شركة SilentiumPC البولندية عن إطلاق صندوق كمبيوتر جديد يحمل اسم Regnum RG1 TG Pure Black، ويمتاز بنافذة جانبية من الزجاج المقوّى.

وأوضحت الشركة أن صندوق الكمبيوتر الجديد يأتي بأبعاد (44.3/‏‏‏‏19.9/‏‏‏‏44.7 سنتيمتراً)، مع إمكانية تركيب اثنين من الأقراص الصلبة بحجم 3.5 و2.5 بوصة.

كما يمكن تركيب لوحة رئيسة (ATX) أو (Micro ATX)، فضلاً عن إمكانية تركيب مبرد وحدة المعالجة المركزية بطول 16 سنتيمتراً، وكذلك بطاقة رسوميات بطول 38 سنتيمتراً.

ويأتي صندوق الكمبيوتر الجديد Regnum RG1 TG Pure Black الجديد بوزن يبلغ 4.76 كيلوغرامات، ويتضمن ست مراوح في الأمام، والخلف، والجانب السفلي، إضافة إلى فلتر غبار وأتربة يعمل على حماية ما بداخل الصندوق. ويمكن لمستخدمي نظام التبريد بالماء، تركيب مبرد في الأمام بطول 24 سنتيمتراً. ولفتت الشركة إلى أن سعر صندوق الكمبيوتر الجديد يبلغ 40 يورو (نحو 167 درهماً).