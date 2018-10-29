«إتش بي» تكشف عن فأرة بمستشعر بصمة الأصابع

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

كشفت شركة «إتش بي»، عن فأرة جديدة للمكاتب مزودة بمستشعر بصمة الأصابع بالتزامن مع إطلاق أجهزتها EliteBook وSpectre X360 وEliteDisplay الجديدة.

وبينت الشركة أن الفأرة USB Fingerprint Mouse تتيح للمستخدم إمكانية تسجيل الدخول في وظيفة «ويندوز Hello» دون الاضطرار إلى إدخال كلمة المرور، مشيرة إلى أنه يتم تعزيز جوانب الأمان من خلال تخزين بصمة الأصابع على الفأرة مباشرة وليس على الحاسوب، مع تشفيرها بواسطة تقنية AES 256 بت.

وأضافت أن فأرتها الجديدة تعتبر قياسية للأعمال المكتبية، حيث يعمل مستشعر الليزر من 800 إلى 1600 نقطة في البوصة، ومزودة بـ«كيبل» USB A للتوصيل بالحاسوب.

وذكرت «إتش بي» أنها ستطرح الفأرة الجديدة في الأسواق بدءاً من ديسمبر المقبل بسعر يبلغ 50 دولاراً.