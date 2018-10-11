«إنتل» تُطلق معالجات الجيل التاسع الجديدة

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت شركة «إنتل»، أمس، إطلاق معالجاتها الجديدة من الجيل التاسع، ومنها المعالج Core i9-9900K، الذي تروج له الشركة الأميركية باعتباره «أفضل معالج للألعاب في العالم».

وأوضحت «إنتل» أن معالجها الجديد يعمل بثماني أنوية بسرعة أساسية تبلغ 3.6 غيغابايت، ويمكن أن يتسارع حتى خمسة غيغاهرتز، وبالتالي فإنه يمكن عرض 224 إطاراً في الثانية بلعبة Fortnite الشهيرة.

وإلى جانب ذلك، قدّمت «إنتل» الطراز الصغير من المعالج i9، وهو المعالج i5-9600K سداسي النوى، ويعمل بسرعة أساسية تبلغ 3.7 غيغاهرتز، وكذلك المعالج i7-9700K ثماني النوى بسرعة 3.6 غيغاهرتز.

وبينت شركة «إنتل» أنه تم تصنيع المعالجات الجديدة على أساس معمارية «14 نانومتر»، على أن يتم الاعتماد على معمارية «10 نانومتر» الجديدة في تصنيع المعالجات بدءاً من العام المقبل.