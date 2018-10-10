«مايكروسوفت» توقف تحديث 1809 لـ «ويندوز 10»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس، عن إيقاف تحديث 1809 لنظام التشغيل «ويندوز 10»، بسبب تقارير تفيد بفقدان الملفات لدى بعض المستخدمين، بعد تثبيت التحديث الجديد.

ونصحت الشركة الأميركية المستخدمين، الذين قاموا بتنزيل التحديثات الجديدة، بعدم تثبيتها على أجهزتهم، مشيرة إلى أنه في حال فقدان البيانات بعد تثبيت التحديثات الجديدة، فإنه يجب الاتصال بمركز الدعم والمساعدة التابع لـ«مايكروسوفت».

وأضافت أنه يتعين على المستخدم إجراء نسخ احتياطي من البيانات المهمة، قبل تثبيت التحديثات الرئيسة لنظام التشغيل، سواء تم ذلك عن طريق برامج خاصة أو يدوياً، من خلال نسخ البيانات المهمة على وسائط تخزين خارجية، مثل الأقراص الصلبة، أو وحدات الذاكرة الفلاشية.