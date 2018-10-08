«مايكروسوفت» تزوّد أجهزة Surface بمعالجات جديدة

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

كشفت شركة «مايكروسوفت» عن تزويد أجهزة Surface Pro وSurface Laptop بمعالجات «إنتل» الجديدة من الجيل الثامن. وأوضحت الشركة الأميركية أن جهاز Surface Pro 6 عبارة عن جهاز هجين يجمع ما بين الحاسوب اللوحي والـ«لاب توب»، ويزخر بشاشة قياس 12.3 بوصة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 16 غيغابايت. وأضافت «مايكروسوفت» أن جهاز الـ«لاب توب» Surface Laptop 2 يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت بدلاً من أربعة غيغابايت في الطراز السابق. وأفادت بأن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة قياس 13.5 بوصة بدقة وضوح 2256 x 1504 بيكسل، مشيرة إلى أنه بالنسبة لسعة الأقراص الصلبة يتوافر أمام العملاء إمكانية الاختيار ما بين 128 غيغابايت وواحد تيرابايت.