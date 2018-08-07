«سامسونغ»: كمبيوتر لوحي يتيح تشغيل التطبيقات في الوقت نفسه

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية عن إطلاق الكمبيوتر اللوحي «جالاكسي تاب 4» Tab 4 بنظام تشغيل «آندرويد» من شركة «غوغل» الأميركية، الذي يمكن استعماله بديلاً لأجهزة «لاب توب».

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة WQHD قياس 10.5 بوصات، ويتيح إمكانية تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. ومن خلال الغطاء الاختياري، الذي يتضمن لوحة مفاتيح، فإنه يمكن كتابة النصوص الطويلة بشكل مريح، كما يتوافر قلم لإنشاء الرسومات على الشاشة اللمسية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز «جالاكسي تاب 4» على ذاكرة 64 غيغابايت للتطبيقات والبيانات، إضافة إلى كاميراتين بدقة 13 و8 ميغابيكسل، وأربع سماعات. ويدعم جهاز «سامسونغ» الجديد شبكة WLAN اللاسلكية، كما يتوافر إصدار يدعم تقنية LTE. ولم تفصح «سامسونغ» عن أية بيانات بشأن موعد طرح أو أسعار الجهاز الجديد في أسواق المنطقة العربية.