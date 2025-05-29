HONOR تكشف عن سلسلة HONOR 400 Series بكاميرا 200 ميجابكسل

اطلقت HONOR, العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، رسميًا سلسلة HONOR 400 Series الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حدث فاخر أقيم في دبي. الحدث، الذي كان تحت شعار "HONOR AI Wonderverse"، جمع بين الجماليات العربية والتصميم المستقبلي، مما يرمز إلى دمج المثالي بين التراث والابتكار. استمتع الضيوف بتجربة فريدة من نوعها في مناطق تفاعلية مختلفة، حيث تمكنوا من استكشاف ميزات AI Creative Editor بطريقة ممتعة وجذابة.

كان الحدث مبتكرًا وجذابًا، حيث شمل مناطق تجربة مختلفة سمحت للضيوف باستكشاف ميزات محرر الصور الإبداعي بالذكاء الاصطناعي (AI Creative Editor) بطريقة مرحة ومبدعة.

بفضل كاميرتها القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحرر الإبداعي (AI Creative Editor) الذكي، والأداء القوي، والمتانة المعززة، والتصميم المميز، تستعد سلسلة هواتف HONOR 400 Series لإعادة تعريف تجربة المستخدمين مع الهواتف الذكية.

بتصميم أنيق مستوحى من الطبيعة، يتوفر هاتف HONOR 400 للطلب المسبق بالألوان التالية: الأسود، الفضي، والذهبي بسعر يبدأ من 1399 درهم. عند الطلب المسبق، سيحصل المستخدمون على هدايا مجانية بقيمة 897 درهم، بما في ذلك سماعات Earbuds S7، وغطاء هاتف بطابع متحف اللوفر أبوظبي، وخدمة HONOR Care لحماية التلف العرضي لمدة 12 شهر، وضمان HONOR Care في دول مجلس التعاون.

يتوفر هاتف HONOR 400 Pro للطلب المسبق بثلاثة ألوان: الأسود، الرمادي، والأزرق بسعر 2499 درهم. عند الطلب المسبق، سيحصل المستخدمون على هدايا مجانية بقيمة 1396 درهم بما في ذلك سماعات الأذن، وساعة HONOR CHOICE، وغطاء هاتف HONOR Art، وحماية HONOR Care ضد التلف العرضي لمدة 12 شهر، وضمان HONOR Care في دول مجلس التعاون.

تصوير مبتكر بالذكاء الاصطناعي مع كاميرا 200 ميجابكسل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تضع سلسلة هواتف HONOR 400 Series معيارًا جديدًا لتصوير الهواتف الذكية من خلال نظام الكاميرا فائق الدقة بدقة 200 ميجابكسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمزود بمحرك الصور الذكي AI HONOR Image Engine)) من HONOR. وتتيح ميزة التقريب الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Zoom) تقريبًا يصل إلى 50 مرة في هاتف HONOR 400 Pro و30 مرة في هاتف HONOR 400، مما يسمح بالتقاط مشاهد بعيدة – مثل طائر في الجو أو أفق مدينة – بتفاصيل مذهلة. كما تحافظ ميزة (AI Portrait Snap) على تركيز واضح على الأهداف المتحركة مع تمويه طبيعي لخلفية الصورة.

مجموعة (AI Editing) الرائدة لتعديل الصور مع (AI Creative Editor).

يمنح المحرر الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Creative Editor) المستخدمين القدرة على الارتقاء بتجربة تعديل الصور على الهاتف من خلال مجموعة من الأدوات المبتكرة. تتيح ميزة تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي (AI Image to Video) تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو ديناميكية مدتها 5 ثوانٍ خلال دقيقة واحدة فقط. وتُقدم هذه الميزة الصور الحيّة بصيغ MP4 أو Moving Photo بأبعاد 16:9 أو 9:16، مما يفتح آفاقًا غير محدودة للإبداع.

ولحل مشكلة الخلفيات المزدحمة، تعمل ميزة مسح المارة بالذكاء الاصطناعي (AI Erase Passers-by) على إزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم من المشاهد المزدحمة بنقرة واحدة فقط، دون الحاجة إلى تحديد كل عنصر يدويًا. وتقوم هذه الميزة بدمج الخلفية بسلاسة لإبراز الهدف الرئيسي في الصورة.

في الوقت نفسه، تعمل ميزة تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Upscale) على تعزيز جودة الصور منخفضة الدقة أو القديمة من خلال تحسين التفاصيل، مما يعيد إحياء الذكريات الثمينة. كما تتضمن مجموعة من أدوات التحرير المبتكرة والإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل فتح العيون بالذكاء الاصطناعي (AI Eyes Open)، إزالة الانعكاسات (AI Remove Reflection)، القص الذكي (AI Cutout)، ملصقات الصور المتحركة (Moving Photo Collage)، وإكمال الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Outpainting)، مما يمكّن المستخدمين من تعديل صورهم بطريقتهم الخاصة، وإطلاق العنان لإبداعهم بدون حدود.

تجربة ذكية وشخصية مع MagicOS 9.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تقدم سلسلة هواتف HONOR 400 Series واجهة مستخدم أكثر ذكاءً وسلاسة مع نظام MagicOS 9.0 ، المبني علىAndroid 15 .

تتضمن السلسلة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الترجمة التلقائية (AI Subtitles)، التي توفر تحويل الكلام إلى نص بشكل فوري للفيديوهات أو التسجيلات. بالإضافة إلى ذلك، يسهل HONOR Connect مزامنة البيانات ونقلها بين الأجهزة، حتى عبر أنظمة تشغيل مختلفة، مثل من iOS إلى Android والعكس. وفي الوقت نفسه، تكسر ميزة الترجمة بالذكاء الاصطناعي (AI Translation) حواجز اللغة من خلال وضعي الترجمة الفورية (Real-Time) والترجمة وجهًا لوجه (Face-to-Face)، مما يجعل المحادثات متعددة اللغات أكثر سهولة.

علاوة على ذلك، يقدم MagicOS 9.0مجموعة واسعة من الابتكارات الذكية بمستوى الهواتف الرائدة، بما في ذلك AI Magic Portal 2.0، وكشف التزييف بالذكاء الاصطناعي (AI Deepfake Detection)، والعديد من المزايا الأخرى. يتيح هذا النظام الذكي للمستخدمين تبسيط مهام حياتهم اليومية سواء في العمل أو في أوقات الفراغ بسلاسة وسهولة.

في طليعة تطوير وتنفيذ نظام Android

استنادًا إلى شراكتها طويلة الأمد مع Google، تُعد HONOR من أوائل الشركات التي توفر أحدث تجربة لنظام Android لمستخدميها. وتُتيح هذه الشراكة لـ HONOR تمكين المطورين من الوصول السريع إلى أحدث إصدارات Android ، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من أحدث الميزات وأكثرها أمانًا دون أي تأخير.

علامة HONOR تعلن عن التزامها بتقديم تحديثات أندرويد لمدة 6 سنوات لسلسلة HONOR 400 Series القادمة

الأجهزة الجديدة ستتضمن المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي من Google مع تحديثات أمان ممتدة حتى عام 2030.

أداء استثنائي ومتانه رائعة

بجانب الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قامت HONOR بتزويد الأجهزة بمكونات متميزة لتوفير تجربة سلسة وسريعة للغاية. تعمل سلسلة HONOR 400 ببطارية بسعة 6000mAh، بينما تم تحسين النسخة Pro بتقنية الشحن السريع 100W HONOR SuperCharge.

من حيث المتانة، تتمتع السلسلة بشهادة مقاومة للماء والغبار، بينما تم تحسين النسخة Pro مع تصنيفات IP68 و IP69، مما يوفر حماية إضافية.

سواء كنت شغوفًا بالتقاط الصور، أو تحب إنشاء القصص الإبداعية، أو تحتاج إلى جهاز يعزز الإنتاجية أثناء التنقل، فإن سلسلة HONOR 400 تقدم أداء استثنائيًا وابتكارًا يناسب جميع المستخدمين.