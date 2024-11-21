علامة HONOR تعلن عن بدء الطلب المسبق لأقوى هاتف مقاوم للكسر مدعوم بالذكاء الاصطناعي HONOR X9c

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن فتح باب الطلب المسبق على أحدث إضافاتها المميزة في سلسلة HONOR X، هاتف HONOR X9c عالي المتانة أقوى هاتف مقاوم للكسر والمقاوم للماء والغبار والظروف القاسية، كما يأتي مزوداً بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يستكمل الهاتف الجديد سلسلة نجاحات هذه السلسلة الرائعة مع مجموعة من الميزات هي الأولى من نوعها في الصناعة، مثل ميزات مقاومة السقوط والماء والحرارة المبتكرة. ما يجعل HONOR X9c استثمارًا رابحًا لك كونه هاتف ذكي يمكنه تحمل مخاطر التلف والتآكل الناتج عن الحياة اليومية.

كما تم تصميم HONOR X9c لرفع مستوى تجربة المستخدم بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل بنظام التشغيل MagicOS 8.0.

مع خاصية AI Magic Portal، يمكنك الاستمتاع بالتنقل السلس بين التطبيقات والبرامج المختلفة على الجهاز، حيث تتعرف هذه الأداة المميزة على سلوكك عبر شاشة الهاتف وتقترح عليك التطبيقات التي تريد استخدامها وترشدك بذكاء إلى ما تريده.

وبتقنية AI Motion Sensing داخل الكاميرا، يُمكنك التقاط اللحظات المميزة والسريعة بشكل سلسل ودقة عالية.

وأيضًا، ميزة AI Eraser الرائدة تقدم تجربة تحرير صور انتقائية، مع قدرتها العالية على حذف الكائنات والأشخاص في خلفية صورك وملء الفراغ ببراعة عالية لتسجل لحظاتك الفريدة في لوحة فنية لا تشوبها شائبة.

هذه الميزات التي تجتمع معًا في هاتف HONOR X9c، تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يقدرون التكنولوجيا المتطورة وتجربة الهاتف الذكي السلسة.

تلبيةً لتنوع أذواق المستخدمين، يتوفر HONOR X9c بأربعة ألوان جذابة: تيتانيوم أرجواني، برتقالي مُشرق، تيتانيوم أسود، وأخضر سماوي. سيتوفر الهاتف للطلب المسبق قريباً بسعر مناسب مع هدايا مثيرة.

يتوفر هاتف HONOR X9c للطلب المسبق بأربعة ألوان جذابة تيتانيوم أرجواني، برتقالي مُشرق، تيتانيوم أسود، وأخضر سماوي. يمكن للمستهلكين طلب HONOR X9c مسبقًا عبر متجر HONOR الإلكتروني ومتجر HONOR Experience وشرف دي جي، أي ماكس، نون، أمازون، فيرجن ميجاستور، اتصالات من e&، كارفور، أي سيتي ومتاجر البيع الأخرى بسعر 1299 درهم. عند الطلب المسبق، سيحصل المستهلكين على هدايا بقيمة 497 درهم يتضمن سماعات HONOR Choice Earbuds X5، حماية HONOR Care لمدة 12 شهرًا ضد الأضرار العرضية وغطاء للهاتف بتصميم HONOR Talents.

متانة فائقة تدوم طويلًا

يرفع هاتف HONOR X9c مستوى متانة الهواتف الذكية من خلال الجيل التالي من تصميم HONOR المقاوم للسقوط. حيث تم تعزيز HONOR X9c بزجاج فائق القوة ودروع حماية متعددة، لتحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى مترين على الأرضيات الصلبة. ما يجعله خيارك الأمثل للحصول على ميزات متانة رائدة بسعر مناسب.

أيضًا، تتمتع بطارية الهاتف بقوة تحمل عالية لدرجات الحرارة المتطرفة، تعمل البطارية بشكل جيد للغاية حتى في درجات حرارة تتراوح من -30 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية . بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مع معيار IP65M لمقاومة الماء والغبار .

وفيما يتعلق بخطر السقوط العرضي في الماء، تم تدعيم هاتف HONOR X9c بهيكل مقاوم للماء بثلاث طبقات لإبعاد الغبار والأوساخ. ليستمر الهاتف في العمل بكامل طاقته حتى بعد الغمر في الماء حتى عمق 25 سم لمدة 5 دقائق .

وبالتأكيد يقاوم هاتف HONOR X9c بسهولة أضرار الماء والرذاذ العرضي، ما يجعله رفيقك المثالي في السفر والمغامرات الاستكشافية، والتخييم وغيرها من الأنشطة في الأماكن المفتوحة.

مستوى المتانة الذي تقدمه HONOR في HONOR X9c أهلته للحصول على شهادة الخمس نجوم للموثوقية الشاملة من شركة SGS السويسرية ، ما يعكس حرص HONOR على الجودة والمتانة في كل جهاز.

تجربة تصوير استثنائية بالهاتف معززة بالذكاء الاصطناعي

يعمل هاتف HONOR X9c المزود بميزات الذكاء الاصطناعي المذهلة على إعادة تعريف تجربة التصوير بالهاتف الذكي، ما يمنح المستخدمين أدوات قوية لتحسين صورهم وتحويلها إلى لقطات مذهلة في كل مرة.

تساعد ميزة HONOR AI Motion Sensing على التقاط صور حادة وديناميكية للأجسام المتحركة بدقة لا تصدق، كما تحدد المشاهد بذكاء باستخدام شبكة الذكاء الاصطناعي المدربة على أكثر من 8 ملايين صورة. من ممارسة الرياضة إلى التجمعات مع الأصدقاء، ستلتقط كاميرا الهاتف لحظات حياتك بتفاصيل حية.

وحتى في الأوقات التي تلتقط فيها صورة جيدة ويظهر عنصر تشتيت غير مرغوب فيه في الخلفة، يمكنك استخدام AI Eraser من HONOR لإزالة العناصر غير المرغوب فيها بسرعة بنقرة واحدة.

سواء كان الأمر يتعلق بالأشخاص في الخلفية أو كتابات الجرافيتي غير الجذابة على مبنى، يمكن لـ AI Eraser محو العناصر غير المرغوب فيها بسلاسة مع ملء الخلفية بذكاء لإكمال الصورة.

لا تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي هذه على تحسين الصور فحسب، بل تعمل أيضًا على تبسيط عملية التحرير، ما يضمن التقاط كل لحظة خاصة بأفضل طريقة ممكنة.

عمر بطارية يدوم طويلًا لاستخدام يدوم طويلاً

يقدم هاتف HONOR X9c بطارية من السيليكون والكربون سعة 6600 مللي أمبير في الساعة، هي الأولى من نوعها في الصناعة، توفر للمستخدمين طاقة ممتدة لجميع احتياجاتهم طوال اليوم.

بشحنة واحدة، يُمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 48.4 ساعة من بث الموسيقى و25.8 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت ، ما يجعل هاتف HONOR X9c خيارك الأمثل لعرض المحتوى خلال السفر.

وعندما تنخفض البطارية إلى 2%، يحافظ وضع توفير الطاقة الفائق بالذكاء الاصطناعي على اجراء المكالمات لمدة تصل إلى 50 دقيقة، ما يبقيك على تواصل مع العالم لأطول وقت ممكن.

وعندما تفرغ بطاريتك بالكامل، ويحين وقت إعادة الشحن، يمكن للشحن السلكي السريع من HONOR بقوة 66 واط شحن بطارية الهاتف بالكامل بسرعة عالية، كما يمكنك تنشيط وضع الشحن فائق السرعة لإعادة الشحن بشكل أسرع.