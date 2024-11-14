استعد للجيل القادم من المتانة مع أقوى هاتف مقاوم للكسر مدعوم بالذكاء الاصطناعي

لطالما كانت HONOR في طليعة ابتكارات الهواتف الذكية، وسلسلة HONOR X9 هي شهادة على هذا الالتزام. كانت سلسلة HONOR X9b نقطة تحول كبيرة لشركة HONOR، حيث قدمت للعالم هاتفًا ذكيًا لا يُكسر والذي وضع معايير جديدة في المتانة. وقد سمح هذا المنتج البطل لشركة HONOR بزيادة حصتها السوقية بشكل كبير على مستوى العالم، مع زيادة مذهلة في المبيعات بنسبة +80% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) مقارنةً بسلسلة X9a.

لم يقتصر نجاح سلسلة HONOR X9b على تعزيز سمعة HONOR في مجال الجودة والابتكار فقط، بل ساعد أيضًا في تعزيز حصتها السوقية بشكل كبير. لقد جذب التصميم الذي لا يُكسر في سلسلة HONOR X9b انتباه المستهلكين في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث الطلب على الأجهزة المتينة والموثوقة مرتفع. لقد عزز هذا النجاح من حضور علامة HONOR التجارية وولاء المستهلكين لها، مما جعلها في موقع الريادة في قطاع الهواتف الذكية المتوسطة المتينة.





نقدم لكمHONOR X9c : الهاتف الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي لا يُكسر

بناءً على هذا الإرث، تم إعداد هاتف HONOR X9c للارتقاء بالمتانة إلى آفاق جديدة. الإضافة الجديدة إلى السلسلة، الهاتف الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي لا يُكسر HONOR X9c، لا يزيد فقط من مقاومة السقوط، بل يوفر أيضًا مقاومة استثنائية للحرارة والماء. مع شاشة أفضل، وبطارية أكبر، وقدرات شحن فائق السرعة. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم HONOR X9c لتلبية احتياجات الحياة الحديثة.

متانة مقاومة ثلاثية

أظهرت دراسة أجرتها شركة ستاتيستا أن 68% من مستخدمي الهواتف الذكية يعتبرون المتانة عاملًا رئيسيًا عند شراء جهاز جديد. يأتي HONOR X9c 5G مقاومًا ثلاثيًا للسقوط والحرارة والماء، ليحصل على شهادة SGS الذهبية المرموقة في مجال المتانة وتضمن هذه الشهادة أن HONOR X9c يوفر تجربة هاتف ذكي أكثر موثوقية وجديرة بالثقة ضد الأضرار الحوادث. سواء كنت مغامرًا، محترفًا، أو مستخدمًا عاديًا، تم تصميم HONOR X9c لتحمل أقسى تحديات الحياة.

ثورة مميزات ذكاء الاصطناعي

يقدم HONOR X9c أيضًا مجموعة من الميزات الرائعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسهم في تسهيل الحياة عن طريق معالجة نقاط الضعف لدى المستخدمين. من ميزة مستشعر HONOR AI Motion التي تلتقط الصورة المثالية في كل مرة، إلى وظيفة AI Eraser التي تزيل التشويشات غير المرغوب فيها في الخلفية، تم تصميم HONOR X9c لتعزيز حياتك اليومية.

من المتوقع أن يعزز إطلاق HONOR X9c مكانة HONOR في فئة الهواتف الذكية متوسطة السعر. من خلال تقديم جهاز يجمع بين المتانة الاستثنائية وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تهدف HONOR إلى جذب جمهور أوسع، بما في ذلك المحترفين، والمغامرين، والمستخدمين العاديين الذين يحتاجون إلى هاتف ذكي موثوق وقوي.

تم تصميم تسعير HONOR X9c التنافسي وميزاته المبتكرة لجذب المستهلكين الذين يهتمون بالتكلفة دون المساس بالجودة. من المتوقع أن تدفع هذه الاستراتيجية إلى زيادة حجم المبيعات وتعزيز التوغل في السوق، خاصة في الأسواق الناشئة حيث تُعد المتانة والقدرة على تحمل التكاليف من العوامل الرئيسية في قرارات الشراء.

لتلبية تفضيلات المستخدمين المتنوعة من حيث الأسلوب، سيكون HONOR X9c متاحًا بأربعة ألوان جذابة: تيتانيوم أرجواني، برتقالي مُشرق، تيتانيوم أسود، وأخضر سماوي. ستبدأ الطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة في 22 نوفمبر، وسيتم تقديم هدايا مثيرة للمشترين الأوائل ليكونوا من بين أول من يجربون المتانة المذهلة وميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في HONOR X9c.