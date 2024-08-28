إتش.إم.دي تطلق هاتف باربي بالتعاون مع ماتل

قالت شركة إتش.إم.دي جلوبال المصنعة للهواتف التي تحمل علامة نوكيا إنها تعاونت مع شركة صناعة الألعاب ماتيل لإطلاق هاتف إتش.إم.دي باربي، وهو هاتف وردي اللون وصغير الحجم قابل للطي بتصميم كلاسيكي وبه القليل من خصائص الهواتف الذكية.

ومن المقرر إتاحة الهاتف اعتبارا من يوم الأربعاء بسعر 99 جنيها إسترلينيا (131.24 دولار).

ويسمح الجهاز للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية، لكنه لا يتيح الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يتزامن الإطلاق مع إتمام دمية باربي عامها الخامس والستين هذا العام، ويأتي بعد نجاح فيلم باربي العام الماضي الذي قامت ببطولته مارجوت روبي، والذي حقق 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر عالميا.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث سي.سي.إس إنسايتس إلى أن إتش.إم.دي قد تبيع أكثر من 400 ألف هاتف باربي في بريطانيا، حيث تتوفر من خلال شركتي فودافون وأرجوس.

أطلقت إتش.إم.دي الفنلندية، المدعومة من جوجل التابعة لألفابت وكوالكوم، عددا من الهواتف الكلاسيكية التي تضم القليل من خصائص الهواتف الذكية، وهو ما تضمن إعادة إصدار نسخ جديدة من هواتف نوكيا الكلاسيكية مثل 3210 و3310.