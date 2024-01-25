شركة HONOR تطلق هاتف HONOR Magic V2 بالتعاون مع الفنان والخطّاط الإماراتي مطر بن لاحج

أعلنت HONOR، شركة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، عن تعاونها مع الفنان والمصور والنحّات والمصمم الإماراتي الشهير مطر بن لاحج، بمناسبة إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في الإمارات العربية المتحدة. وتبرز أعمال بن لاحج من خلال أسلوبه المميز واستخدامه المبتكر لتقنيات الخط العربي. ويُعتبر الفنان المعروف بـ "رجل الفولاذ"، من أبرز الفنانين الإماراتيين في عصرنا الحالي. وتزين منحوتاته مجموعة من الأماكن في دولة الإمارات وخارجها.



ويوفر هذا التعاون تصميماً فريداً يتزين بالخط العربي الأصيل، ويستمد الإلهام من تصميم هاتف HONOR Magic V2 العصري والأنيق، حيث يدمج الفنان من خلال هذه التحفة الفنية بين التفاصيل التقليدية التي تظهر من خلال استخدام خط الثلث التقليدي؛ والعصرية المتمثلة بخط "مطر" العصري. ويجمع الفنان لأول مرة بين أسلوبين مختلفين في الكتابة ليقدم طريقة جديدة ومميزة في إبداع الأعمال الفنية الفريدة والجميلة.



ويعكس هذا التصميم إمكانات التطور والتقدم المستقبلية، وخاصة في دولة الإمارات، إذ يتجسد رمز التقدم في الرحلة إلى القمر، حيث إطلاق الصاروخ الفضائي هو بمثابة القوة الدافعة والمحرك الأساسي نحو المستقبل باستخدام الأدوات الحديثة. ويتميز التصميم بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه"

وقررت شركة HONOR التعاون مع الفنان مطر بن لاحج نظراً لمكانته المرموقة وتميزه في عالم الفن، حيث يبرز الفنان بأسلوبه الإبداعي المتميز والفريد. وترى الشركة في هذا التعاون فرصة لإضفاء لمسات بن لاحج الأنيقة والمبتكرة على منتجاتها.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد مفيجيان (السيد هاوس)، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR في منطقة الخليج العربي: "يسلط تعاوننا مع الفنان مطر بن لاحج الضوء على التزامنا بالابتكار وتقدير الثقافة الإماراتية. ويبرز هاتف HONOR Magic V2 الرائد بأحدث الميزات والتقنيات، مما يعكس رؤيتنا بتوسيع آفاق مستقبل التكنولوجيا".

ومن جانبه، قال الفنان محمد بن لاحج: "أرى في تعاوننا مع شركة HONOR تجسيداً لأهمية التطور المستمر، والقيمة التي يقدمها من خلال الدمج بين التكنولوجيا والفن. وينصب تركيزنا على مستقبل الخط العربي والجمال الذي يقدمه من خلال الجمع بين مفاهيم الأصالة والحداثة".

ويمثل هاتف HONOR Magic V2 الجيل القادم للهواتف الذكية القابلة للطي، حيث يطرح ميزات وتقنيات رائدة مثل تصميمه الأنيق فائق النحافة بسماكة 9.9 ملم، وبطارية مزدوجة مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة 5000 ميلي أمبير، ومفصلة التيتانيوم القوية وفائقة الخفة القادرة على تحمل أكثر من 400 ألف طيّة، إلى جانب مجموعة من المزايا الذكية لتشغيل المهام المتعددة. كما يبرز الهاتف بشاشة كبيرة مجهزة بتقنية التعتيم بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR.

الألوان والأسعار والتوافر

يتوفر هاتف HONOR Magic V2 بمجموعة من الألوان الأنيقة، وهي الأسود والأرجواني وإصدار خاص باللون الأسود مع ظهر مصنوع من الجلد النباتي. ويتوفر هاتف HONOR Magic V2 للطلب المسبق اعتباراً من 2 فبراير 2024 بعروض مميزة مع هدايا مجانية.

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